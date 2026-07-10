الرئيس عون أمام وفد "الجمهورية القوية": أؤكد لكم انني لن اتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذته مع اصراري على ان تتضمن كل مواقفي توضيحات للشعب اللبناني حول أهمية المسار الذي نسير فيه

صدر عن النائب اللواء أشرف ريفي البيان الآتي:
دعا وزير الثقافة السوري محمد ياسين الصالح الفنان اللبناني فضل شاكر إلى زيارة دمشق، من أجل تكريمه و"ردّ الجميل إليه" لمناصرته ثورة الشعب السوري ضد النظام المخلوع.
ترأّس وزير العمل محمد حيدر، صباح اليوم الجمعة الواقع في 10/7/2026، اجتماع عمل موسّع في المركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيروت، حضره المدير العام للصندوق د. محمد كركي، ونقيب الأطباء د. الياس شلالا، ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصّة البروفيسور بيار يارد، وممثّلين عن الأطباء والمستشفيات والمدراء ورؤساء المصالح في الضمان.