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الوكالة الوطنية: 7 جرحى في الغارات على بلدة المنصوري جنوبي لبنان
الوكالة الوطنية: 7 جرحى في الغارات على بلدة المنصوري جنوبي لبنان
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مراسل الجديد: غارة جديدة على بلدة المنصوري قضاء صور
2026-07-11 | 08:05
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مراسل الجديد: غارة جديدة على بلدة المنصوري قضاء صور
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