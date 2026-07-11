بشرى لسكان عدد من البلدات الجنوبية

إنجاز أعمال تأهيل وإعادة تشغيل محطة باتوليه، بالتعاون مع منظمة "اليونيسيف"، في خطوة تهدف إلى تعزيز استمرارية التغذية بالمياه وتحسين الخدمة في عدد من البلدات الجنوبية.

وأوضحت المؤسسة أن الأعمال شملت صيانة المضخات الغاطسة وإجراء الاختبارات الفنية والتشغيلية اللازمة، ما أتاح إعادة إلى الخدمة واستئناف ضخ المياه باتجاه محطة صديقين، ومنها إلى عشرات البلدات في قضاءي صور وبنت ، إضافة إلى المناطق التي تتغذى مباشرة من محطة باتوليه.



وأكدت أن المشروع يأتي في إطار التعاون المستمر مع "اليونيسيف" لدعم البنية التحتية لقطاع المياه، وضمان استدامة تشغيل المرافق الحيوية وتأمين وصول المياه إلى المشتركين.