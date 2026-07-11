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محليات

أكسيوس عن مصدر دبلوماسي: المشاركون باجتماعات مسقط يناقشون إصدار بيان بشأن إعادة فتح الممر الأوسط في هرمز

2026-07-11 | 10:29
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أكسيوس عن مصدر دبلوماسي: المشاركون باجتماعات مسقط يناقشون إصدار بيان بشأن إعادة فتح الممر الأوسط في هرمز
أكسيوس عن مصدر دبلوماسي: المشاركون باجتماعات مسقط يناقشون إصدار بيان بشأن إعادة فتح الممر الأوسط في هرمز
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أكسيوس عن مصدر دبلوماسي: المشاركون باجتماعات مسقط يناقشون إصدار بيان بشأن إعادة فتح الممر الأوسط في هرمز

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