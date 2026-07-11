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يديعوت أحرونوت عن مسؤول: تقديرنا أن الجيش اللبناني غير قادر على تفكيك حزب الله
2026-07-11 | 12:02
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يديعوت أحرونوت عن مسؤول: تقديرنا أن الجيش اللبناني غير قادر على تفكيك حزب الله
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