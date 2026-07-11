مناشير في المنصوري: لا تقتربوا! (صورة)

ألقى جيش الاسرائيلي مناشير في بلدة - جاء فيها: "أي اقتراب من قوات جيش الدفاع يعرضكم للخطر، لا تقتربوا!".

