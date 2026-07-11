معلومات الجديد: يضم الوفد اللبناني المشارك في مفاوضات السفارة الأميركية في روما السفير سيمون كرم والسفيرة ندى حمادة وعميدًا متقاعدا سبق أن شارك في فريق متابعة المفاوضات في غرفة عمليات بعبدا