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محليات

ماذا أبلغت ايران الرئيس بري والشيخ نعيم قاسم؟ .. نائب "حزب الله" يكشف!

2026-07-12 | 03:00
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ماذا أبلغت ايران الرئيس بري والشيخ نعيم قاسم؟ .. نائب &quot;حزب الله&quot; يكشف!
ماذا أبلغت ايران الرئيس بري والشيخ نعيم قاسم؟ .. نائب "حزب الله" يكشف!

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن، أن "الإخوة الإيرانيون أكدوا من خلال اتصالاتهم بدولة الرئيس نبيه بري والأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، ومن خلال الزيارة الأخيرة لمعاون وزير الخارجية الإيرانية، أن لبنان سيكون بنداً أولاً في أي اتفاق نهائي محتمل مع الولايات المتحدة الأميركية".

وخلال حفل تأبيني، أضاف: "البند الأول هو مسألتي وقف إطلاق النار بشكل نهائي ووقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي. وهذا التزام إيراني واضح وكافٍ".

وتابع: " اتفاق الاطار مليء بالخطايا والعيوب والثغرات، أولها أنه ربط إعادة الانتشار بمناطق تجريبية غير معروف عددها ومساحتها، وربط نزع السلاح برضى الإسرائيلي عن النتائج. يعني أسوأ من هيك ما في".

وتابع: "نزع السلاح أيها المسؤولون غير قابل للتحقيق. لن تستطيعوا ولن نسلمكم السلاح ولن تستطيعوا نزع السلاح". 

ورأى أن كل ما يجري "لأجل إسرائيل وأميركا، كرمال انتخابات نتنياهو وانتخابات ترامب. مش كرمال لبنان".
 
 
 
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محليات

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نعيم قاسم

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