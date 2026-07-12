ماذا أبلغت ايران الرئيس بري والشيخ نعيم قاسم؟ .. نائب "حزب الله" يكشف!

وخلال حفل تأبيني، أضاف: "البند الأول هو مسألتي وقف إطلاق النار بشكل نهائي ووقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي
. وهذا التزام إيراني واضح وكافٍ".
وتابع: " اتفاق الاطار مليء بالخطايا والعيوب والثغرات، أولها أنه ربط إعادة الانتشار بمناطق تجريبية غير معروف عددها ومساحتها، وربط نزع السلاح برضى الإسرائيلي عن النتائج. يعني أسوأ من هيك ما في".
وتابع: "نزع السلاح أيها المسؤولون غير قابل للتحقيق. لن تستطيعوا ولن نسلمكم السلاح ولن تستطيعوا نزع السلاح".
ورأى أن كل ما يجري "لأجل إسرائيل
وأميركا، كرمال انتخابات نتنياهو وانتخابات ترامب. مش كرمال لبنان
".