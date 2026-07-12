ماذا أبلغت ايران الرئيس بري والشيخ نعيم قاسم؟ .. نائب "حزب الله" يكشف!

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن، أن "الإخوة الإيرانيون أكدوا من خلال اتصالاتهم بدولة الرئيس والأمين العام لحزب الشيخ نعيم قاسم، ومن خلال الزيارة لمعاون ، أن سيكون بنداً أولاً في أي اتفاق نهائي محتمل مع الأميركية".