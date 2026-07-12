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محليات

رحيل باني نهضة قطر.. وبصمات كثيرة في لبنان والمنطقة

2026-07-12 | 07:28
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رحيل باني نهضة قطر.. وبصمات كثيرة في لبنان والمنطقة

رحيل باني نهضة قطر.. وبصمات كثيرة في لبنان والمنطقة

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رحيل باني نهضة قطر.. وبصمات كثيرة في لبنان والمنطقة

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تحسين الخياط يتقدم بخالص التعازي لدولة وشعب قطر برحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة
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