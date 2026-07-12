رحيل باني نهضة قطر.. وبصمات كثيرة في لبنان والمنطقة

أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً حدد بموجبه آلية الاستفادة من التخفيضات على غرامات التحقق والتحصيل، في إطار حرص وزارة المالية على تسهيل التزام المكلفين وتمكينهم من تسوية أوضاعهم الضريبية، بما يساهم في تعزيز الانتظام الضريبي وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم.

