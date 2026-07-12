رحيل باني نهضة قطر.. وبصمات كثيرة في لبنان والمنطقة

تقدم رئيس مجلس إدارة قناة "الجديد" تحسين الخياط، باسمه وباسم عائلته وباسم "الجديد" بخالص التعازي لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ومن خلاله لدولة قطر الشقيقة حكومة وشعباً برحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني راجياً من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُلهم محبيه الصبر والسلوان.
أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً حدد بموجبه آلية الاستفادة من التخفيضات على غرامات التحقق والتحصيل، في إطار حرص وزارة المالية على تسهيل التزام المكلفين وتمكينهم من تسوية أوضاعهم الضريبية، بما يساهم في تعزيز الانتظام الضريبي وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم.