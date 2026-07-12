"حزب الله" معزيا بالشيخ حمد بن خليفة آل ثاني: نثمن مواقفه الداعمة للقضايا العربية والإسلامية

صدر عن البيان الآتي:

تقدم بأحر التعازي إلى دولة قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وحكومتها وشعبها، بوفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ويستذكر حزب الدور البارز الذي اضطلع به الفقيد الراحل في دعم لبنان والوقوف إلى جانب شعبه في معظم العصيبة التي مرّ فيها، لا سيما وقوف دولة قطر بقيادته إلى جانب خلال العدوان الصهيوني على عام 2006، ومساهمتها الخيرة والمشهودة في إعادة القرى والمنازل التي دمرها العدوان. كما نستذكر الزيارة الفريدة للأمير الراحل للضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة بنت جبيل في ذلك الوقت كتأكيد على وفائه ومحبته للشعب اللبناني.



كما يثمن حزب الله مواقف الراحل الداعمة للقضايا والإسلامية، وفي مقدمتها القضية وحق الشعب الفلسطيني في مقاومة لاستعادة حقوقه وأرضه ومقدساته.