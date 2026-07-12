مراسل الجديد: جنبلاط غادر عين التينة من دون الإدلاء بأي تصريح

الجيش الكويتي: تعرض منصة حفر بحري تابعة لشركة نفط الكويت لاستهداف بمسيرة معادية في مياهنا الاقليمية أدى لإصابة أحد العاملين

الجيش الكويتي: تعرض منصة حفر بحري تابعة لشركة نفط الكويت لاستهداف بمسيرة معادية في مياهنا الاقليمية أدى لإصابة أحد العاملين

الجيش الكويتي: تعرض منصة حفر بحري تابعة لشركة نفط الكويت لاستهداف بمسيرة معادية في مياهنا الاقليمية أدى لإصابة أحد العاملين

لبنان يعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام حدادا على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حتى الأربعاء المقبل