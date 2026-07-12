مصادر سياسية للجديد: التحضيرات لمفاوضات روما انطلقت من مختلف الأطراف لبحث ملفات الانسحاب والانتشار والمهام العسكرية والمدنية من دون ضمانات لسرعة التنفيذ أو الاستجابة الإسرائيلية