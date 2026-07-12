اسرائيل تدفع نحو مواجهة مع "حزب الله".. ودمشق ترفض! (المدن)

أفادت صحيفة المدن، بأنه "لا يخفى سعي الدائم لإدخال ولبنان في مواجهة بعضهما بعضاً، من خلال نصب فخ إسرائيلي لدفع سوريا إلى مواجهة وإعادة إنتاج الحرب السنية الشيعية، وهو ما رفضته دمشق بالمطلق، وتلقى دعماً كبيراً من دول عربية عديدة ومن تركيا لمواجهة الضغوط والأميركية".