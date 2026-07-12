اسرائيل تدفع نحو مواجهة مع "حزب الله".. ودمشق ترفض! (المدن)

وأضافت الصحيفة: "هنا يظهر الجهد القطري والتركي المشترك أولاً من خلال تشديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع
على فكرة بقاء سوريا
بعيدة عن كل الصراعات الدائرة في المنطقة لحماية استقرارها وتقوية نفسها. وثانياً من خلال زيارة وزير الدولة في وزارة الخارجية
القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي إلى دمشق، على أن يزور بيروت
أيضاً في سياق المساعدة مع الأميركيين
لتخفيف الضغوط على الدولة اللبنانية
، مقابل الضغط على إسرائيل
لوقف العمليات العسكرية والانسحاب من الجنوب وإطلاق مسار المناطق التجريبية وتأمين فرص نجاحه. وهذا كله ينطلق من فكرة مشروع يقوم على التكامل بين دول المنطقة لتشكيل مظلة حماية سياسية وعسكرية وثقافية في مواجهة المشروع الإسرائيلي
".