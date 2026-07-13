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محليات

رسالة ايرانية جديدة لـ بري و"حزب الله"! (الأخبار)

2026-07-13 | 00:48
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رسالة ايرانية جديدة لـ بري و&quot;حزب الله&quot;! (الأخبار)
رسالة ايرانية جديدة لـ بري و"حزب الله"! (الأخبار)

أفادت صحيفة الأخبار بأن "بري وحزب الله، جددا، رداً على استفسارات نقلها وسطاء محليون وخارجيون، رفضهما الاتفاق، مؤكدين أنه لن يتم التعاطي مع كل مندرجاته، وأن قيادة الجيش على دراية بهذا الموقف، كما تدرك أن تنفيذ أي خطوة ميدانية بالقوة سيكون بالغ الصعوبة".

وبحسب الصحيفة، "نقل عن بري، عقب محادثاته مع جنبلاط أمس، اعتقاده أن اتفاق الإطار أصبح من الماضي، بعدما فقد أي تأييد وازن على الساحة الداخلية".

وبحسب ما نُقل عنه، فإن "الغالبية الساحقة من المسلمين تعارضه، فيما لا يحظى بتأييد أكثر من نصف المسيحيين. ونُقل عن جنبلاط أنه فهم من بري أن قنوات الاتصال الأميركية – الإيرانية لا تزال مفتوحة رغم التوتر القائم، وأن الملف اللبناني سيعود ليشكل بنداً مستقلاً على طاولة البحث".
 
وأكدت مصادر مطلعة أن رئيس مجلس النواب وقيادة حزب الله تلقيا أمس رسالة جديدة من القيادة الإيرانية، تفيد بأن طهران أبلغت الوسيطين القطري والباكستاني أن إنهاء الحرب على لبنان واستكمال الانسحاب الإسرائيلي يحتلان أولوية تعادل، بالنسبة إليها، أهمية ملف مضيق هرمز، وكذلك تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة.
 
 
 
 
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واعتبرت في بيان"إن القرار الصادر عن مجلس الوزراء باعتماد معدل نجاح مشبوه (9.5/20) هو قرار جائر يفتقد لأدنى معايير العدالة التربوية، ويطيح بمبدأ تكافؤ الفرص، ليرمي بأكثر من 6000 طالب في آتون المجهول والتمييز الطبقي والتربوي".

كما اعتبرت أن "إصرار وزارة التربية على إجراء الامتحانات في ظل الأوضاع الأمنية والنفسية الراهنة يدفعها إلى التصعيد"، لافتة إلى أن "اعتماد معدل النجاح نفسه في مختلف الصفوف باستثناء الصف التاسع يثير علامات استفهام بشأن العدالة في تطبيق المعايير".

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