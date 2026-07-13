"تحييد لبنان".. هل نجحت ضغوط واشنطن على تل أبيب؟ (الديار)

أكدت مصادر الاطلاع لصحيفة أن "الخشية الحقيقية هي من أن تنزلق الأمور الى جولة حرب واسعة»، معتبرة أن "التطورات العسكرية لا تزال محسوبة جيدا ومضبوطة من قبل الطرفين، اللذين يبدو واضحا أن لا مصلحة لهما بجولة قتال جديدة موسعة، لكن أيا منهما لا يبدو مستعجلا للعودة للتفاوض، وفق الظروف والمعطيات الراهنة".



وتخشى المصادر "دخول اسرائيل على الخط للاستفادة من الأوضاع المتوترة، لتفجيرها كليا من جديد ، وهي التي اعتبرت أن مذكرة التفاهم التي وقعها والايرانيون كانت بمثابة كارثة عليها، لذلك لن تتردد بالاطاحة بها، خاصة مع إعلان الرئيس قبل نحو أسبوع أنها انتهت".



وحتى الساعة، يبدو واضحا بحسب المصادر، أن "ضغوط واشنطن على تل أبيب نجحت بتحييد الساحة ، عن جولة المناوشات المتواصلة في المنطقة"، لافتة الى أن "الطرفين الأميركي و«الاسرائيلي» متفقان على وجوب فصل المسارات، بعكس ارادة وحزب ، لذلك الخشية من اقدام على الرد على الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف النار في أي لحظة، ما يعيد الى عين العاصفة".



ولا تستبعد المصادر أن "يحصل ذلك في حال قررت الدولة اللبنانية تطبيق «المناطق التجريبية» بالقوة، خاصة وأن كل المعطيات تؤكد أن الرئاستين الاولى في لبنان وواشنطن، تمارسان الضغوط اللازمة لإقناع اسرائيل بالانسحاب من المناطق التجريبية التي تم الاتفاق عليها، قبل موعد الجولة الجديدة من التفاوض في واشنطن، والتي تعقد في روما هذا الأسبوع".