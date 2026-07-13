بيروت تشترط الانسحاب.. والكلمة الفصل لأميركا حصراً! (الجمهورية)

أفادت صحيفة الجمهورية، بأنه "تلمّس المعنيون وجود نية إسرائيلية بعدم الانسحاب قبل انتخابات الكنيست المقرّرة في تشرين الاول المقبل. ولذلك، تعوّل الأوساط الرسمية والسياسية على أن تسفر نتائج لقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 من الجاري في البيت الأبيض، ضغطاً فاعلاً على لالتزام صيغة الإطار، والبدء فعلياً بالانسحاب من الجنوب.



وقالت مصادر ديبلوماسية للصحيفة، إنّ " تمارس مناورة سياسية وإعلامية متعمّدة عبر ضخ تقارير متضاربة، تراوح بين إبداء النية للانسحاب من منطقة تجريبية أولى خلال أسبوع واحد، وبين التلميح بالتريث لـ«أسابيع عدة»، بحجة انتظار اكتمال استعدادات اللوجستية لتسلّم . وأمام هذا التوزيع المتعمّد للتسريبات وغياب الضمانات الملموسة، تبقى مشاركة الرسمي في محطة روما التفاوضية، الأربعاء والخميس، موضع نقاشات على خطوط عدة، إذ تطالب برؤية خطوة انسحابية حقيقية ومبكرة على الأرض لإثبات النيات ، كشرط للانخراط في جولات .



ويبدو الرهان اللبناني معقوداً بالكامل على قدرة واشنطن في ممارسة ضغط فاعل، يقنع إسرائيل بالتسهيل وبدء التنفيذ، وهو ما عكسه بوضوح كلام رئيس الجمهورية جوزاف عون قبل يومين، ومفاده أنّ تمثل رهان لبنان الوحيد المتبقي لوقف التدحرج العسكري ومنع توسيع الاحتلال.



ويعوّل لبنان على الدور الإجرائي للفريق العسكري الأميركي الذي بدأ عمله وتنسيقه المباشر في بيروت، للإشراف على آليات الانتشار والتحضير الميداني، كقاعدة ارتكاز أساسية تسبق زيارة عون المقرّرة للبيت الأبيض في 21 الجاري للقاء الرئيس دونالد ترامب فالكلمة الفصل في نجاح المفاوضات والزيارة تبقى في يد الإدارة الأميركية حصراً.