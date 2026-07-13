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بيروت تشترط الانسحاب.. والكلمة الفصل لأميركا حصراً! (الجمهورية)

2026-07-13 | 01:07
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بيروت تشترط الانسحاب.. والكلمة الفصل لأميركا حصراً! (الجمهورية)
بيروت تشترط الانسحاب.. والكلمة الفصل لأميركا حصراً! (الجمهورية)

أفادت صحيفة الجمهورية، بأنه "تلمّس المعنيون وجود نية إسرائيلية بعدم الانسحاب قبل انتخابات الكنيست المقرّرة في تشرين الاول المقبل. ولذلك، تعوّل الأوساط الرسمية والسياسية على أن تسفر نتائج لقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 من الجاري في البيت الأبيض، ضغطاً فاعلاً على إسرائيل لالتزام صيغة الإطار، والبدء فعلياً بالانسحاب من الجنوب.

وقالت مصادر ديبلوماسية للصحيفة، إنّ "إسرائيل تمارس مناورة سياسية وإعلامية متعمّدة عبر ضخ تقارير متضاربة، تراوح بين إبداء النية للانسحاب من منطقة تجريبية أولى خلال أسبوع واحد، وبين التلميح بالتريث لـ«أسابيع عدة»، بحجة انتظار اكتمال استعدادات الجيش اللبناني اللوجستية لتسلّم الأرض. وأمام هذا التوزيع المتعمّد للتسريبات وغياب الضمانات الملموسة، تبقى مشاركة لبنان الرسمي في محطة روما التفاوضية، الأربعاء والخميس، موضع نقاشات على خطوط عدة، إذ تطالب بيروت برؤية خطوة انسحابية حقيقية ومبكرة على الأرض لإثبات النيات الإسرائيلية، كشرط للانخراط في جولات جديدة.

ويبدو الرهان اللبناني معقوداً بالكامل على قدرة واشنطن في ممارسة ضغط فاعل، يقنع إسرائيل بالتسهيل وبدء التنفيذ، وهو ما عكسه بوضوح كلام رئيس الجمهورية جوزاف عون قبل يومين، ومفاده أنّ الولايات المتحدة تمثل رهان لبنان الوحيد المتبقي لوقف التدحرج العسكري ومنع توسيع الاحتلال.

ويعوّل لبنان على الدور الإجرائي للفريق العسكري الأميركي الذي بدأ عمله وتنسيقه المباشر في بيروت، للإشراف على آليات الانتشار والتحضير الميداني، كقاعدة ارتكاز أساسية تسبق زيارة عون المقرّرة للبيت الأبيض في 21 الجاري للقاء الرئيس دونالد ترامب فالكلمة الفصل في نجاح المفاوضات والزيارة تبقى في يد الإدارة الأميركية حصراً.
 
 
 
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واعتبرت في بيان"إن القرار الصادر عن مجلس الوزراء باعتماد معدل نجاح مشبوه (9.5/20) هو قرار جائر يفتقد لأدنى معايير العدالة التربوية، ويطيح بمبدأ تكافؤ الفرص، ليرمي بأكثر من 6000 طالب في آتون المجهول والتمييز الطبقي والتربوي".

كما اعتبرت أن "إصرار وزارة التربية على إجراء الامتحانات في ظل الأوضاع الأمنية والنفسية الراهنة يدفعها إلى التصعيد"، لافتة إلى أن "اعتماد معدل النجاح نفسه في مختلف الصفوف باستثناء الصف التاسع يثير علامات استفهام بشأن العدالة في تطبيق المعايير".

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