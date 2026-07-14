دون تردد.. جنوب الليطاني دون مسلّح أو سلاح؟ (الأخبار)

وبحسب المعلومات الأخبار
، "تلقى الجانب الأميركي إحاطة مفصلة بموقف حزب الله
، وأبدى تفهماً لمتطلبات عمل الجيش في هذه المرحلة" لكن السؤال الذي بقي من دون جواب يتعلق بمدى استعداد الولايات المتحدة
لفرض انسحاب إسرائيلي فعلي من المناطق المحتلة، وللسير بالمقترحات التي سبق أن عرضها الوفد العسكري اللبناني خلال اجتماعات واشنطن
، والقاضية بانسحاب الاحتلال
بصورة عرضية من قطاعات كاملة تمتد من الغرب إلى الشرق، بما يمنع أي تماس أو احتكاك بين وحدات الجيش وقوات الاحتلال. وفي حال الموافقة على هذا التصور، فإن الجيش سيضع برنامجاً تنفيذياً لا يتجاوز عشرين يوماً لكل منطقة، على أن يعلن، بعد استكمال الانسحاب، ضمان عدم بقاء أي مسلح أو سلاح جنوب الليطاني، من دون أي تردد".