دون تردد.. جنوب الليطاني دون مسلّح أو سلاح؟ (الأخبار)

أفادت صحيفة ، بأن " انتقلت سريعاً إلى البحث في مدى جاهزية ، عسكرياً وأمنياً، إلى جانب توافر القرار السياسي". ويأتي ذلك وسط توقعات بألّا يُقدم الجيش على أي خطوة ميدانية من دون تنسيق مسبق مع ، التي سبق أن أبلغت الجهات المعنية، عبر أكثر من ، أن الجيش يستطيع الانتشار حيث يشاء، لكن الاقتراب من أي موقع يخص الحزب لن يكون مقبولاً، وأن الأولوية يجب أن تكون لتأمين الانسحاب الكامل قبل البحث في ملف السلاح، خصوصاً جنوب نهر الليطاني".