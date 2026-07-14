بدء جلسة لجنة المال برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر ووزير العدل عادل نصار وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد لنقاش قانون إصلاح المصارف

قدّم رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التعازي في قصر لوسيل، بالأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مؤكداً أن "اللبنانيين لن ينسوا الدعم الذي قدّمه الأمير الراحل للبنان وشعبه في مختلف المجالات"، واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون عزّت أرملة الراحل، الشيخة موزا بنت ناصر المسند في قصر الوجبة في الدوحة.