📺 ليلة الهروب من روبيو.. (التفاصيل في المشهد السياسي)

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:



"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة الجرائم على اختلاف أنواعها، ولا سيّما جرائم الاتجار بالأشخاص وممارسة الدعارة، وبناءً على معلومات توافرت لدى مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، مصدرها مخفر السّعديّات، حول حصول أعمال منافية للآداب داخل فندقَين في بلدة جدرا – الشوف، باشرت عناصر المكتب المذكور استقصاءاتها وتحرياتها المكثفة.



وبنتيجة المتابعة، داهمت قوّة من المكتب الفندقَين المذكورَين، وتمكّنت من توقيف /18/ شخصًا، بينهم مالكا أحد الفندقَين، وموظفين، وزبائن، وفتيات من الجنسيات اللبنانية والفلسطينية والسورية والأردنية.