استدرج فتيات عبر تطبيقات التعارف ثم ابتزّهن.. وقوى الأمن تتحرّك

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - العامّة البلاغ التّالي:



"بتاريخ 1-7-2026، ونتيجة المتابعة المستمرة، تمكنت من توقيف المدعو: ك. ح. (مواليد عام 1993، سوري) لإقدامه على ابتزاز عدد من الفتيات، حيث كان يتعرّف إليهن عبر أحد تطبيقات التعارف، ويتواصل معهن بواسطة خاصية (Video Call)، ويحضّهن على إرسال صور شخصية، أو يعمد إلى الحصول عليها بوسائل مختلفة، ومن ثم يقوم بابتزازهن وتهديدهن بنشرها في حال عدم تلبية مطالبه.



لذلك، وبناءً على إشارة المختص، تُعمِّم صورته، وتطلب من اللواتي وقعن ضحية أعماله وتعرّفن إليه، الحضور إلى مركز بالأشخاص وحماية الآداب، أو الاتصال على الرقم: 01-423780، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.