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محليات

"حزب الله" يلتزم الصمت.. ولا لقاء بين عون - نتنياهو!

2026-07-15 | 12:22
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&quot;حزب الله&quot; يلتزم الصمت.. ولا لقاء بين عون - نتنياهو!
"حزب الله" يلتزم الصمت.. ولا لقاء بين عون - نتنياهو!

مع تقدم مسار واشنطن سادت الأوساط الرسمية اللبنانية أجواء تفاؤلية لمسار البحث في الاليات التنفيذية، مع خشية أو حذر من بعض التفاصيل التطبيقية ومعاييرها الاسرائيلية، إن لناحية التحقق أو نتشار أو التعامل مع المعطيات الميدانية التي قد تصطدم ببعض العقبات، وبانتظار الاجتماع الافتراضي العسكري بين لبنان واسرائيل يوم الجمعة، بدا لافتا أن حزب الله التزم الصمت الاستراتيجي وسط ترقب لنتائج ما سيتم الاتفاق عليه وتحديدا إذا كانت العمليات العسكرية الاسرائيلية ستتوقف في جنوب لبنان أم لا.

على خط آخر بدأت التحضيرات لزيارة واشنطن يوم السبت المقبل والتي قالت مصادر بعبدا أنها ستكون سريعة، وتقتصر على لقاء ترامب- عون إضافة الى بعض الاجتماعات في مسؤولين في الإدارة الأميركية.

 ونفت المصادر بشكل قاطع ما يتم تداوله عن احتمال عقد لقاء بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدة أن هذا الأمر غير مطروح إطلاقا، حتى لو تزامن وجودهما في واشنطن.

على خط آخر قالت مصادر دبلوماسية للجديد إن مسار واشنطن قد يمنع التصعيد الاسرائيلي لكنه لن ينتج حلا نهائيا أو ترتيبات طويلة الأمد، لوجود تحديات كثيرة أبرزها امام المؤسسة العسكرية اللبنانية، إضافة الى المتغيرات والضغوط الاقليمية، كما ورغبة نتنياهو باستمرار الحرب، مع حاجة ملحة للبنان لتوفير مظلة إقليمية في المرحلة المقبلة.
 
 
 
 
 
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