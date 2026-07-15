"حزب الله" يلتزم الصمت.. ولا لقاء بين عون - نتنياهو!

على خط آخر بدأت التحضيرات لزيارة يوم السبت المقبل والتي قالت مصادر بعبدا أنها ستكون سريعة، وتقتصر على لقاء ترامب- عون إضافة الى بعض الاجتماعات في مسؤولين في الإدارة الأميركية.ونفت المصادر بشكل قاطع ما يتم تداوله عن احتمال عقد لقاء بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدة أن هذا الأمر غير مطروح إطلاقا، حتى لو تزامن وجودهما في واشنطن.على خط آخر قالت مصادر دبلوماسية للجديد إن مسار واشنطن قد يمنع التصعيد الاسرائيلي لكنه لن ينتج حلا نهائيا أو ترتيبات طويلة الأمد، لوجود تحديات كثيرة أبرزها امام المؤسسة العسكرية ، إضافة الى المتغيرات والضغوط الاقليمية، كما ورغبة نتنياهو باستمرار الحرب، مع حاجة ملحة للبنان لتوفير مظلة إقليمية في المرحلة المقبلة.