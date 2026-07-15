مبادرة تركية - قطرية تشمل لبنان وسوريا.. ماذا عرض أردوغان على ترامب؟ (الأخبار)

علمت صحيفة "الأخبار"، أن فكرة تركية - قطرية تبلورت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، قبل أن تتحول إلى مبادرة طرحها الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ على الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ خلال لقائهما في ​أنقرة​ أخيراً.

وبحسب مصادر مطلعة للصحيفة، فإن أردوغان، الذي يدرك حجم الضغوط التي تمارسها على الإدارة الأميركية في ما يتعلق بالحرب على والملفات الإقليمية العالقة، طرح أن تتولى رعاية مشروع اقتصادي وإقليمي واسع، يضم عدداً من دول المنطقة، مع تركيز خاص على العراق وسوريا ولبنان.



وأشارت المعلومات إلى أن أردوغان كان قد ناقش خطوط هذا المشروع مسبقاً مع المبعوث الأميركي الخاص إلى ولبنان، السفير الأميركي في تركيا توم برّاك، الذي تربطه علاقة وثيقة بترامب. ويقوم المشروع على "توفير عناصر الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، بما يسمح بإطلاق مشاريع اقتصادية كبرى".



وبحسب المصادر نفسها، كان أردوغان "شديد الصراحة مع ترامب بأن الاحتلال المستمر في سوريا ولبنان، إلى جانب الاعتداءات المتواصلة في دول المنطقة والتهديدات التي تطاول دولاً أخرى، يشكل السبب لغياب الاستقرار، ويقوّض أي مسار سياسي يهدف إلى احتواء القوى الحليفة لإيران".



وأضافت أن الجانب التركي شرح لترامب أهمية الانسحاب الإسرائيلي السريع من الأراضي والسورية المحتلة، تمهيداً لفتح الباب أمام ترتيبات لاحقة بين إسرائيل وكل من وسوريا.