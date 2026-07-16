ماذا يحمل لكم طقس "الويك آند"؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة فوق الجبال و على الساحل و دون تعديل في الداخل، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات و رؤية سيئة.

وجاء في النشرة الآتي:

طقس صيفي معتاد يسيطر على مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية فوق الجبال وفي الداخل وضمنها في المناطق الساحلية، مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحرّ .

معدل درجات الحرارة لشهر في بين 24 و 32 درجة، بين 31 و 23 درجة، بين 34 و 18 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً، من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل و في الداخل و انخفاضها بشكل محدود فوق الجبال، مع رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر و رياح ناشطة بخاصة في المناطق الجنوبية، كما يتكون الضباب على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية.



الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال و على الساحل و دون تعديل في الداخل، مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات و رؤية سيئة.



السبت: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل و دون تعديل يذكر في المناطق الساحلية و ارتفاعها في المناطق الجبلية، مترافقة برطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحرّ كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.



الأحد: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مترافقة برطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحرّ، كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.