أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

الوكالة الوطنية: درون معادية القت قنبلة صوتية في اجواء بلدة المنصوري - قضاء صور

2026-07-16 | 09:33
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الوكالة الوطنية: درون معادية القت قنبلة صوتية في اجواء بلدة المنصوري - قضاء صور
الوكالة الوطنية: درون معادية القت قنبلة صوتية في اجواء بلدة المنصوري - قضاء صور
مقالات ذات صلة
الوكالة الوطنية: درون معادية القت قنبلة صوتية في اجواء بلدة المنصوري - قضاء صور

محليات

الوطنية:

معادية

قنبلة

صوتية

اجواء

المنصوري

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حزب الله "محرج" وجمهوره يسأل؟ (النهار)
⚽انتهاء الشوط الأول من مباراة الارجنتين وإنجلترا بالتعادل 0 - 0

اقرأ ايضا في محليات

النشرة الجوية 16-07-2026
Play
13:48
Play

النشرة الجوية 16-07-2026

النشرة الجوية 16-07-2026

13:48

النشرة الجوية 16-07-2026

النشرة الجوية 16-07-2026

بالفيديو - البعريني غاضبًا بعد فقدان النصاب
13:36

بالفيديو - البعريني غاضبًا بعد فقدان النصاب

انفعال النائب #وليد_البعريني عقب تطيير جلسة مجلس النواب وفقدان نصابها

13:36

بالفيديو - البعريني غاضبًا بعد فقدان النصاب

انفعال النائب #وليد_البعريني عقب تطيير جلسة مجلس النواب وفقدان نصابها

يحدث الآن

اخترنا لك
النشرة الجوية 16-07-2026
13:48
جلسة مجلس النواب تُرفع بعد فقدان النصاب... التفاصيل مع مراسل الجديد
13:40
بالفيديو - البعريني غاضبًا بعد فقدان النصاب
13:36
مصادر عسكرية للجديد: اجتماع الجمعة يبحث آلية تنفيذ مخرجات روما ضمن اتفاق الإطار من دون حسم أسماء المناطق النموذجية
13:20
مراسل الجديد: انسحاب نواب الجمهورية القوية من الجلسة النيابية ورفع الجلسة مع فقدان النصاب
13:16
مراسل الجديد: مجلس النواب يبدأ مناقشة البند الـ40 من جدول الأعمال المتعلق باقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام
12:54
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026