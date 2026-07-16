مواقع إسرائيلية دائمة في جنوب لبنان.. وترامب قد ينفجر غضبًا (معاريف)

وبحسب الصحيفة، فإن ترامب يطالب إسرائيل بالشروع في الانسحاب من لبنان وسوريا ضمن رؤيته لترتيبات إقليمية أوسع، فيما تعتبر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن استمرار انتشار الجيش في جنوب لبنان يشكل ضرورة أمنية.
وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي شرع في بناء مواقع عسكرية ثابتة في منطقة بنت جبيل، معتبرة أن هذه الخطوة قد تزيد التوتر بين واشنطن وتل أبيب، خصوصًا قبيل الزيارة المرتقبة لنتنياهو إلى الولايات المتحدة وسعيه لعقد لقاء مع ترامب.
وأشارت معاريف إلى أن إسرائيل تعتبر سيطرتها على مرتفعات ومواقع استراتيجية داخل جنوب لبنان جزءًا من منظومة دفاعية تمنحها عمقًا أمنيًا، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل إعداد خطط لسيناريوهات مختلفة، بما في ذلك التحرك ضد حزب الله إذا اقتضت الظروف، وفق ما ورد في التقرير.
النشرة الجوية 16-07-2026
انفعال النائب #وليد_البعريني عقب تطيير جلسة مجلس النواب وفقدان نصابها