مواقع إسرائيلية دائمة في جنوب لبنان.. وترامب قد ينفجر غضبًا (معاريف)

وبحسب الصحيفة، يطالب بالشروع في الانسحاب من وسوريا ضمن رؤيته لترتيبات إقليمية أوسع، فيما تعتبر المؤسسة الأمنية أن استمرار انتشار الجيش في يشكل ضرورة .

وأضافت الصحيفة أن الجيش شرع في بناء مواقع عسكرية ثابتة في منطقة بنت جبيل، معتبرة أن هذه الخطوة قد تزيد التوتر بين وتل أبيب، خصوصًا قبيل الزيارة المرتقبة لنتنياهو إلى وسعيه لعقد لقاء مع .

وأشارت معاريف إلى أن إسرائيل تعتبر سيطرتها على مرتفعات ومواقع استراتيجية داخل جنوب لبنان جزءًا من منظومة دفاعية تمنحها عمقًا أمنيًا، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل إعداد خطط لسيناريوهات مختلفة، بما في ذلك التحرك ضد إذا اقتضت الظروف، وفق ما ورد في التقرير.