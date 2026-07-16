بالصور- حملة أمنية واسعة شمالًا.. ماذا كشفت؟

صدر عن البيان التالي:

نفّذت وحدات من الجيش تدابير في منطقة ، شملت عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية، وأوقفت بنتيجتها ٥ مواطنين و٢٨ سوريًّا وفقًا لما يلي:

• توقيف المواطنَين (م.غ.) و(ا.م.) في منطقة – لإطلاقهما النار.

• توقيف المواطن (م.ر.) عند حاجز البادرية – طرابلس لإطلاقه النار.

• توقيف المواطن (م.ش.) في منطقة المعرض – طرابلس لحيازته مسدسًا وذخائر حربية.

• توقيف المواطن (ب.م.) عند حاجز - لحيازته مسدسًا حربيًّا.

• توقيف ٢٨ سوريًّا عند حاجز المدفون – البترون لتجولهم داخل الأراضي دون أوراق قانونية. سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.