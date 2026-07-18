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محليات

قبيل مغادرته إلى واشنطن.. ماذا دار بين عون وبري؟

2026-07-18 | 03:13
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قبيل مغادرته إلى واشنطن.. ماذا دار بين عون وبري؟
قبيل مغادرته إلى واشنطن.. ماذا دار بين عون وبري؟

أفادت معلومات الجديد بأن الرئيس عون أجرى سلسلة اتصالات قبيل مغادرته إلى واشنطن أبرزها مع الرئيس بري الذي شدد

 على ضرورة تأكيد أولوية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية خلال لقاءات عون باعتباره المدخل لأي مسار سياسي أو أمني لاحق
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رئاسة الجمهورية: الرئيس عون واللبنانية الأولى غادرا إلى واشنطن حيث يلتقي الرئيس الأميركي وعددا من المسؤولين الأميركيين لبحث تثبيت وقف النار والانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة
معلومات الجديد: الرئيس عون أجرى سلسلة اتصالات قبيل مغادرته إلى واشنطن أبرزها مع الرئيس بري الذي شدد على ضرورة تأكيد أولوية الانسحاب الإسرائيلي الكامل خلال لقاءات عون

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