ماذا يحمل الطقس للبنانيين في الأيام المقبلة؟

يؤثر طقس صيفي حار معتاد على مع استمرار تشكل السحب الخفيفة والضباب جبلاً، فيما الحرارة ضمن المعدلات الموسمية ترتفع بدءا من لتصبح فوق المعدلات خاصة منتصف الاسبوع القادم ولا موجات حرّ شديدة في المدى القريب.



وفي تفاصيل طقس :

- الجو: قليل السحب اجمالا يتحول غائم جزئيا في فترات بعد الظهر

- الحرارة: بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٧ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٧ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء محليا جبلا بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الاحد: قليل السحب اجمالا يتحول غائم جزئيا في فترات بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٢ ساحلا وبين ١٧ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س



- الاثنين: قليل السحب اجمالا يتحول غائم جزئيا في فترات بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٣ ساحلا وبين ١٧ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س