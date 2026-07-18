ماذا يحمل الطقس للبنانيين في الأيام المقبلة؟

وفي تفاصيل طقس اليوم
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- الجو: قليل السحب اجمالا يتحول غائم جزئيا في فترات بعد الظهر
- الحرارة: بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٧ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر
- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٧ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء محليا جبلا بسبب الضباب
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
- الاحد: قليل السحب اجمالا يتحول غائم جزئيا في فترات بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٢ ساحلا وبين ١٧ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الاثنين: قليل السحب اجمالا يتحول غائم جزئيا في فترات بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٣ ساحلا وبين ١٧ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س