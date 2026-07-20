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محليات

روبيو: اجتماع ترامب مع الرئيس اللبناني سيكون مثمراً

2026-07-20 | 01:16
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روبيو: اجتماع ترامب مع الرئيس اللبناني سيكون مثمراً
روبيو: اجتماع ترامب مع الرئيس اللبناني سيكون مثمراً
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روبيو: اجتماع ترامب مع الرئيس اللبناني سيكون مثمراً

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