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محليات

لبنان يتأثر بكتل هوائية حارة.. إليكم حالة الطقس!

2026-07-20 | 08:07
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لبنان يتأثر بكتل هوائية حارة.. إليكم حالة الطقس!
لبنان يتأثر بكتل هوائية حارة.. إليكم حالة الطقس!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،قليل الغيوم إلى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر. يتشكل الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع في الفترة المسائية.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي رطب نسبياً يسيطر على لبنان مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم غد الثلاثاء، حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبياً مصدرها شبه الجزيرة العربية حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها بخاصة فوق الجبال وفي الداخل وتبلغ  ذروتها يوم الخميس، ويبقى تأثيرها حتى يوم السبت.

معدل درجات الحرارة لشهر تموز: طرابلس بين 23 و 31 درجة، بيروت بين 24 و 32 درجة، زحلة بين 18 و 34 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر، بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الداخلية والجبلية، يتشكل الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع اعتباراً من بعد الظهر.

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر. يتشكل الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع في الفترة المسائية.

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتقارب الـ 38 درجة في الداخل كما يتشكل الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع في الفترة المسائية.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة و بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل والجبال المتوسطة مما يزيد الشعور بالحر.
 
 
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