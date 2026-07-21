قيادة الجيش: وحداتنا بدأت الانتشار في زوطر الغربية وندعو المواطنين إلى عدم التوجه إلى البلدة إلى حين استقرار الوضع الأمني

شكر رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر كل من ساهم في إقرار قانون حماية المستهلك المعدل وخصّ بالشكر سعادة النائب الدكتور فريد البستاني- رئيس لجنة الاقتصاد النيابية على دوره المحوري في إنتاج هذا القانون وعلى مواكبته الدائمة التي أدت الى إقرار هذا القانون المعدل الذي ركز على المبادىء الأساسية والالتزامات التي يجب أن تلقى على عاتق المزودين والمحترفين، بحيث أكد على ضمان سلامة السلع والخدمات والشفافية وحق المعرفة (خصائص السلع والخدمات وتكافؤ الفرص وحظر الشروط التعسفية التي تمنح المزود افضليات غير مبررة على حساب المستهلك).