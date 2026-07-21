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محليات

"الأمل الموعود بالنصر".. رسالة من الشيخ نعيم قاسم

2026-07-21 | 07:46
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&quot;الأمل الموعود بالنصر&quot;.. رسالة من الشيخ نعيم قاسم
"الأمل الموعود بالنصر".. رسالة من الشيخ نعيم قاسم

وجه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، رسالة إلى خليل الحية بمناسبة انتخابه رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس.

وجاء في النص حرفياً: 

إنَّ انتخابكم كرئيس للمكتب السياسي لحركة حماس في ظلِّ الظروف العدوانية الإسرائيلية الأميركية الصعبة التي يُعاني منها الشعب الفلسطيني وغزة وكلُّ المنطقة، هو تعبيرٌ عن الثبات والتصميم والإرادة في استمرارية شعلة المقاومة التي تمثل حركة حماس أبرز فصائلها المجاهدة والمضحية، من أجل أنبل قضية في زماننا المعاصر وهي تحرير القدس وفلسطين من الغدَّة السرطانية الكيان الإسرائيلي.

إنَّنا نرى في قيادتكم وأنتم صاحب التاريخ الجهادي الميداني لعقود وأبو الشهداء، استمراريةً للقادة الشهداء وعلى رأسهم المؤسس سماحة الشيخ أحمد ياسين(رحمه الله) والحاج إسماعيل هنية(رحمه الله) والقائد يحي السنوار(رحمه الله) والقادة المجاهدين وأبناء حركة حماس والشعب الفلسطيني، في متابعة مسيرة المقاومة المقدسة، بالتعاون مع الفصائل الفلسطينية، وعطاءات الشعب الفلسطيني المجاهد والصامد.

نؤكد لكم أنَّنا في حزب الله ومقاومته الإسلامية معكم، نؤيدكم وندعمكم في جهادكم وأهدافكم لاستعادة الأرض والحقوق، على العهد الذي رسمه شهيدنا الأسمى السيد حسن نصر الله(رض) والشهداء الأبرار.

نحن أبناء الرؤية المقدسة والعزيزة بتوجيه البوصلة نحو القدس وفلسطين، والتي رسَّخها الإمام الراحل المقدس الخميني(قده)، والإمام القائد على طريق فلسطين ونصرة المستضعفين ودعم المقاومة الشهيد الخامنئي(قده).

لقد واجهنا جميعًا حرب الكيان الإسرائيلي والطاغية الأميركي بثبات وتضحية، وعلى الرغم من مرور ثلاثة أعوام على طوفان الأقصى لم يتمكن هذا العدو من تحقيق أهدافه بالإبادة وإنهاء المقاومة واستسلام المقاومة. هذا الإجرام خلَّف الدمار والقتل للنساء والأطفال والحياة، لكنَّه أشعل حفظ الأمانة بالتحرير والعزة. ننظر إلى المستقبل بالأمل الموعود بالنصر.
 
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