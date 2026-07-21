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محليات

لقاءٌ يرسم ملامح المرحلة | بث مباشر لنشرة الاخبار

2026-07-21 | 12:36
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لقاءٌ يرسم ملامح المرحلة | بث مباشر لنشرة الاخبار

لقاءٌ يرسم ملامح المرحلة | بث مباشر لنشرة الاخبار

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لقاءٌ يرسم ملامح المرحلة | بث مباشر لنشرة الاخبار

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ماذا في كواليس اجتماعات واشنطن؟
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13:31

ماذا في كواليس اجتماعات واشنطن؟

المشهد السياسي اليوم يختصره عنوان واحد يطل من المكتب البيضاوي في البيت الابيض حيث اللقاء بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب و الرئيس اللبناني جوزاف عون، والذي يشكل الزيارة الاولى لرئيس لبناني الى واشنطن منذ سبعة عشر عاماً.

13:31

ماذا في كواليس اجتماعات واشنطن؟

المشهد السياسي اليوم يختصره عنوان واحد يطل من المكتب البيضاوي في البيت الابيض حيث اللقاء بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب و الرئيس اللبناني جوزاف عون، والذي يشكل الزيارة الاولى لرئيس لبناني الى واشنطن منذ سبعة عشر عاماً.

فريد البستاني يشارك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاقتصادي
13:29

فريد البستاني يشارك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاقتصادي

شارك رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، النائب الدكتور فريد البستاني، في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاقتصادي التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية، بدعم تقني من منظمة العمل الدولية وتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، ووزير العمل محمد حيدر، وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال، والمدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، إلى جانب عدد من النواب والمسؤولين وممثلي الهيئات الاقتصادية والعمالية والمنظمات الدولية.

13:29

فريد البستاني يشارك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاقتصادي

شارك رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، النائب الدكتور فريد البستاني، في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاقتصادي التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية، بدعم تقني من منظمة العمل الدولية وتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، ووزير العمل محمد حيدر، وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال، والمدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، إلى جانب عدد من النواب والمسؤولين وممثلي الهيئات الاقتصادية والعمالية والمنظمات الدولية.

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