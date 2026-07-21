غموض يلف آلية الانتشار في الجنوب.. والجيش يرفض "الوصاية الميدانية" (الديار)

كتبت صحيفة "الديار":



تقول أوساط مطلعة على الواقع الميداني، الى أن التاجيل المقصود من قبل الاسرائيليين للاجتماع الثلاثي الافتراضي مع الجيش والاميركيين، يهدف الى تجاوز اعتراضات المؤسسة العسكرية على الشروط الاسرائيلية التي تضع ضباط وعناصر الجيش في موقع الاختبار اليومي. ووفق المعلومات كانت التعليمات واضحة من "اليرزة" للضباط المشاركين في الاجتماع برفض مناقشة اي مسالة لا تتعلق بانسحابات جدية من مناطق محتلة، ورفض اي وصاية على عمل الجيش الميداني الذي كلف بمهمة اعادة الاستقرار الى تلك القرى والمدن واعادة سكانها اليها لاعادة الاعمار.



وفي هذا السياق، ثمة الكثير من الاسئلة تبقى دون أجوبة حتى الان، وتتعلق بآلية المراقبة الميدانية بعد انتشار الجيش، فضلا عن طبيعة المهام الموكلة اليه على الارض، لجهة تحديد انجاز المهمة من عدمه، وكيفية تعامله مع في منطقة شمال الليطاني حيث لا يزال الحزب على موقفه من عدم التعاون في أي مسالة تتصل بسلاح ومواقع طالما استمر ، ولم يتم التفاهم داخليا على الاستراتيجية الدفاعية.



أما الاسباب الكامنة وراء هذا الغموض، فتعود برأي تلك الاوساط، الى تغييب الوفد العسكري اللبناني عن اجتماع روما الاخير، حيث جرى الحديث عن وضع برنامج عمل للانسحاب من المناطق "التجريبية"، ثم جاء تاجيل الاجتماع الافتراضي ليزيد من الارباك الميداني حيث لا خطط عملانية يمكن الركون اليها كقاعدة لتصنيف النجاح من عدمه. وفي هذا السياق، يتوقع حصول محادثات يوم الخميس المقبل يشارك فيها قائد القيادة الوسطى الأميركية لتقييم الخطوة الاولى، والبحث في تحديد المناطق التجريبية الجديدة .