الحجار: الانسحاب الإسرائيلي الكامل أولوية وطنية والآمال معقودة على زيارة عون

أشار والبلديات أحمد الحجار إلى أن الآمال معقودة على الجهود التي يقودها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس نواف سلام، لإخراج من الأزمة التي يمر بها ومن الحرب التي فرضت عليه.



وأعرب عن أمله في أن تكون زيارة إلى واشنطن انطلاقة إيجابية لتحقيق الانسحاب الكامل من الأراضي وهو المطلب الأساسي الذي حمله الرئيس عون معه، وقال الوزير الحجار في حديث لـ"تلفزيون لبنان" ان الأجواء الإيجابية التي رافقت اللقاءات والمواقف في واشنطن، لا سيما الإشادة التي صدرت عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئيس الجمهورية جوزاف عون وما عبّر عنه من انحياز للبنان تبعث على التفاؤل بإمكان توفير الدعم اللازم لوضع لبنان على سكة الخروج من أزمته ومن الحرب التي عانى منها الشعب اللبناني.