الحجار: الانسحاب الإسرائيلي الكامل أولوية وطنية والآمال معقودة على زيارة عون

وردا على سؤال، لفت الوزير الحجار إلى أن الجنوب ينزف ويعاني من الاحتلال، ما يجعل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي
الكامل أولوية وطنية ملحة، وأضاف: يولي الرئيس نبيه بري
اهتماما كبيرا بالجنوب اللبناني وأبنائه، وهو أمر يدركه جميع اللبنانيين كما انه يؤيد جهد كل من يساعد في موضوع الإنسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني
، وهذا ما قاله الرئيس عون
.
وفي سياق منفصل، أشار الوزير الحجار إلى وجود تنسيق مع وزارة الداخلية السورية
لضبط الحدود، والرئيس السوري أحمد الشرع أبدى استعداده للتعاون مع لبنان
ولا مصلحة لأي من البلدين بالتدخل في شأن الآخر.