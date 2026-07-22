"هدية" أميركية للبنان ورسالة إسرائيلية! (المدن)

بينما كان في ، برز الإعلان عن استئناف الرحلات المباشرة بين والولايات المتحدة، في خطوة اعتُبرت بمثابة هدية رمزية للزيارة. إلا أن التطورات الميدانية في الجنوب حملت رسالة مختلفة، بعدما استهدف الجيش عناصر من ، في مؤشر، بحسب مصادر متابعة، إلى أن لا تزال تمسك بإيقاع تنفيذ أي ترتيبات على .

وتكشف معلومات "المدن" أن الإدارة الأميركية قد تمارس ضغوطاً على إسرائيل في مرحلة لاحقة للدفع نحو انسحاب تدريجي من بعض المناطق، إلا أن هذا المسار لن يكون سريعاً، وسيبقى خاضعاً للحسابات أولاً، وهذا ما يعني أن أي تقدم في تنفيذ التفاهمات سيحتاج إلى وقت طويل، ولن يتحقق بالسرعة التي يأملها الجانب اللبناني.

أما فيما يتعلق بإعادة الإعمار والاستثمارات الأميركية في لبنان في المرحلة المقبلة فتقول مصادر مطلعة على أجواء الزيارة، إن كل هذه الترتيبات مؤجلة وقد تتحقق ربما لاحقاً بانتظار المسار الأمني بين لبنان وإسرائيل.