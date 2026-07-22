حزب الله وإيران: خط أحمر خلال زيارة عون! (النهار)

سجل مراقبون دبلوماسيون غياب الاعتراض العملاني الفاعل لـ" " على زيارة عون على الرغم من الحملات المندّدة ضد رئيس الجمهورية.

والنقطة الأخرى التي زخمت الزيارة هو موقف الإدارة الأميركية راهناً من رئيس الوزراء

بنيامين نتنياهو، فيما كان عون تلقى إشعاراً ملموساً من الرئيس الأميركي في الاتصال الهاتفي الذي أجراه معه الرئيس الأميركي حول مدى استعداداته لضبط نتنياهو وردعه عن استمرار خرقه اتفاق الإطار الذي وقّعته حكومته مع

، ما وفّر لعون ورقة قوة دافعة في اتجاه الطلب بتسريع حصول انسحاب إسرائيلي كامل من لبنان. فيما أن الاتصال الذي أجراه رئيس الجمهورية بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من وقبل عودته إلى بيروت