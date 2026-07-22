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رئيس الحكومة نواف سلام من زوطر الغربية: هذه لحظة وطنية تحمل أبعاداً سياسية ومعنوية كبيرة لأنها تمثّل بداية الانسحاب الإسرائيليّ من أرضنا
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محليات

الرئيس عون: لا يمكن للبنان أن يكون آمناً ولا موحداً إلا حين يكون دولة واحدة بجيش واحد يحمي جميع اللبنانيين من دون تمييز

2026-07-22 | 01:46
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الرئيس عون: لا يمكن للبنان أن يكون آمناً ولا موحداً إلا حين يكون دولة واحدة بجيش واحد يحمي جميع اللبنانيين من دون تمييز
الرئيس عون: لا يمكن للبنان أن يكون آمناً ولا موحداً إلا حين يكون دولة واحدة بجيش واحد يحمي جميع اللبنانيين من دون تمييز
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الرئيس عون: لا يمكن للبنان أن يكون آمناً ولا موحداً إلا حين يكون دولة واحدة بجيش واحد يحمي جميع اللبنانيين من دون تمييز

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