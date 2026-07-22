الرئيس عون: لا يمكن للبنان أن يكون آمناً ولا موحداً إلا حين يكون دولة واحدة بجيش واحد يحمي جميع اللبنانيين من دون تمييز

عاجل
سلام لأهالي الجنوب: سخّرنا إمكانات الدولة لمواكبة عودتكم والجيش والقوى الأمنية لحمايتكم مع مواصلة فتح الطرقات وإزالة الركام وتأمين الخدمات الأساسية
سلام لأهالي الجنوب: سخّرنا إمكانات الدولة لمواكبة عودتكم والجيش والقوى الأمنية لحمايتكم مع مواصلة فتح الطرقات وإزالة الركام وتأمين الخدمات الأساسية
سلام: سنكرس كل الجهود لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جميع أراضينا
سلام: سنكرس كل الجهود لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جميع أراضينا
سلام: سنبدأ مع انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية الشروع في فتح الطرقات وتقديم الخدمات
سلام: سنبدأ مع انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية الشروع في فتح الطرقات وتقديم الخدمات
رئيس الحكومة نواف سلام من زوطر الغربية: هذه لحظة وطنية تحمل أبعاداً سياسية ومعنوية كبيرة لأنها تمثّل بداية الانسحاب الإسرائيليّ من أرضنا
رئيس الحكومة نواف سلام من زوطر الغربية: هذه لحظة وطنية تحمل أبعاداً سياسية ومعنوية كبيرة لأنها تمثّل بداية الانسحاب الإسرائيليّ من أرضنا
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
البقاع
29
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
02:40
في ساحة زوطر الغربية.. سلام يغرس العلم اللبناني (شاهد الفيديو)
02:21
"كيمياء جيدة جداً" مسعد بولس يكشف كواليس لقاء عون وترامب (شاهد الفيديو)
01:51
بالصورة.. سلام يجول في زوطر الغربية
00:07
حزب الله وإيران: خط أحمر خلال زيارة عون! (النهار)
23:58
"هدية" أميركية للبنان ورسالة إسرائيلية! (المدن)
محليات
الرئيس عون: لا يمكن للبنان أن يكون آمناً ولا موحداً إلا حين يكون دولة واحدة بجيش واحد يحمي جميع اللبنانيين من دون تمييز
2026-07-22 | 01:46
A-
A+
الرئيس عون: لا يمكن للبنان أن يكون آمناً ولا موحداً إلا حين يكون دولة واحدة بجيش واحد يحمي جميع اللبنانيين من دون تمييز
مقالات ذات صلة
الرئيس عون: نعمل لدولة واحدة تحمي جميع اللبنانيين وتحافظ على حقوقهم
الرئيس عون: الدولة لا الطوائف هي التي تحمي الجميع ولا خيار إلا الدولة الواحدة والقوية التي تمثّل جميع اللبنانيين والعمل مستمر لتحقيق هذه الغاية
قرقاش: لا يمكن أن يكون دور أي دولة في الإقليم على حساب الأمن والاستقرار والازدهار المشترك
الرئيس عون: لا يمكن للبنان أن يكون آمناً ولا موحداً إلا حين يكون دولة واحدة بجيش واحد يحمي جميع اللبنانيين من دون تمييز
محليات
للبنان
آمناً
موحداً
واحدة
اللبنانيين
تمييز
العودة الى الأعلى
عون: النموذج اللبناني يستحق الحماية ليس من أجل لبنان وحده بل من أجل المنطقة ولأنه يقوم على الأساس نفسه الذي بنيتم عليه أمّتكم
إشارة قضائية لتفتيش منازل الجنوب (المدن)
اقرأ ايضا في محليات
02:54
سلام لأهالي الجنوب: سخّرنا إمكانات الدولة لمواكبة عودتكم والجيش والقوى الأمنية لحمايتكم مع مواصلة فتح الطرقات وإزالة الركام وتأمين الخدمات الأساسية
02:54
سلام لأهالي الجنوب: سخّرنا إمكانات الدولة لمواكبة عودتكم والجيش والقوى الأمنية لحمايتكم مع مواصلة فتح الطرقات وإزالة الركام وتأمين الخدمات الأساسية
02:51
سلام: سنكرس كل الجهود لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جميع أراضينا
02:51
سلام: سنكرس كل الجهود لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جميع أراضينا
02:51
سلام: سنبدأ مع انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية الشروع في فتح الطرقات وتقديم الخدمات
02:51
سلام: سنبدأ مع انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية الشروع في فتح الطرقات وتقديم الخدمات
يحدث الآن
محليات
02:54
سلام لأهالي الجنوب: سخّرنا إمكانات الدولة لمواكبة عودتكم والجيش والقوى الأمنية لحمايتكم مع مواصلة فتح الطرقات وإزالة الركام وتأمين الخدمات الأساسية
محليات
02:51
سلام: سنكرس كل الجهود لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جميع أراضينا
محليات
02:51
سلام: سنبدأ مع انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية الشروع في فتح الطرقات وتقديم الخدمات
اخترنا لك
سلام لأهالي الجنوب: سخّرنا إمكانات الدولة لمواكبة عودتكم والجيش والقوى الأمنية لحمايتكم مع مواصلة فتح الطرقات وإزالة الركام وتأمين الخدمات الأساسية
02:54
سلام: سنكرس كل الجهود لتأمين الانسحاب الإسرائيلي من جميع أراضينا
02:51
سلام: سنبدأ مع انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية الشروع في فتح الطرقات وتقديم الخدمات
02:51
رئيس الحكومة نواف سلام من زوطر الغربية: هذه لحظة وطنية تحمل أبعاداً سياسية ومعنوية كبيرة لأنها تمثّل بداية الانسحاب الإسرائيليّ من أرضنا
02:49
في ساحة زوطر الغربية.. سلام يغرس العلم اللبناني (شاهد الفيديو)
02:40
"كيمياء جيدة جداً" مسعد بولس يكشف كواليس لقاء عون وترامب (شاهد الفيديو)
02:21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
15:53
الحجار: الانسحاب الإسرائيلي الكامل أولوية وطنية والآمال معقودة على زيارة عون
12:36
لقاءٌ يرسم ملامح المرحلة | بث مباشر لنشرة الاخبار
2026-07-08
في حيّ السلم.. نهاية نشاط مروّج مخدّرات بكمين أمني
2026-06-30
"غيوم وانخفاض بدرجات الحرارة".. كيف سيكون الطقس؟
12:41
مراسل الجديد في واشنطن: إنتهاء اللقاء بين عون وترامب
2026-05-17
الخارجية السعودية: المملكة تدين الهجوم الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات
بالفيديو
بالفيديو
13:21
مقدمة النشرة المسائية 21-07-2026
12:36
لقاءٌ يرسم ملامح المرحلة | بث مباشر لنشرة الاخبار
11:11
في البيت الأبيض.. اللقاء بين عون وترامب مستمر
10:28
عون يلتقي ترامب في البيت الأبيض
08:21
وجيه صقر بتصريح جريء عن الوسط الفني: إذا كانت الشهرة ستقيّدني فلا أريدها
07:32
"المنطقة التجريبية" تستبق لقاء عون - ترامب
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
16:25
ترامب يعيد الرحلات الأميركية إلى لبنان بعد 41 عامًا.. فما سبب توقفها؟
عربي و دولي
16:25
ترامب يعيد الرحلات الأميركية إلى لبنان بعد 41 عامًا.. فما سبب توقفها؟
محليات
07:46
"الأمل الموعود بالنصر".. رسالة من الشيخ نعيم قاسم
محليات
07:46
"الأمل الموعود بالنصر".. رسالة من الشيخ نعيم قاسم
محليات
07:24
سعر "ربطة الخبز" يتبع المحروقات.. بيان لوزارة الاقتصاد
محليات
07:24
سعر "ربطة الخبز" يتبع المحروقات.. بيان لوزارة الاقتصاد
خاص الجديد
13:31
ماذا في كواليس اجتماعات واشنطن؟
خاص الجديد
13:31
ماذا في كواليس اجتماعات واشنطن؟
عربي و دولي
15:10
بالصورة.. ماذا دوّن عون في السجل الذهبي للبيت الأبيض؟
عربي و دولي
15:10
بالصورة.. ماذا دوّن عون في السجل الذهبي للبيت الأبيض؟
محليات
11:11
في البيت الأبيض.. اللقاء بين عون وترامب مستمر
محليات
11:11
في البيت الأبيض.. اللقاء بين عون وترامب مستمر
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026