إشارة قضائية لتفتيش منازل الجنوب (المدن)

جاء في صحيفة المدن:

تتجه العامةلإصدار "إشارة قضائية مفتوحة" لمصلحة وتمنح هذه الإشارة وحدات الجيش المنتشرة في "المناطق التجريبية" صلاحيات ومباشرة تتيح لها تفتيش المنازل والأراضي والممتلكات الخاصة دون الحاجة للاستحصال على إذن لكل عقار على حدة. وهذا ما يختصر عامل الوقت ويمنع نقل أي ممتلكات أو أسلحة قبل المداهمة. وتعد هذه الخطوة حاسمةً لجهة تجريد أي ممارسات ميدانية من الصبغة الإدارية وإضفاء أو إعطاء الغطاء القانوني لإجراءات التفتيش الميداني. كما أنها تضع حدًا للجدل القانونيّ الذي رافق مسألة العقارات والمنازل التي كانت تعتبر عصيةً على المداهمات إلا بموجب استنابات قضائية.