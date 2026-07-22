اقتحام واستجواب.. تفاصيل عملية إسرائيلية في الجنوب؟

أفاد مراسل الجديد بأن قوة إسرائيلية تقدّمت إلى أطراف بلدة

العام بين تلّ النحاس والبلدة، حيث داهمت المواطن (ش.ن)، وفتّشته، كما أخضعته للاستجواب وفتّشت هاتفه الخلوي، قبل أن تصادر جواز سفره وتنسحب باتجاه تلّ النحاس