بري للشرق الأوسط عن قمة الرئيسين عون وترامب: العبرة بعد هذا اللقاء هي في تثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات وهو ما لم يحصل حتى الآن

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني أن بلاده ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان، بوساطة أميركية، في الرابع من آب المقبل.
أطلقت قوى الأمن الداخلي حملة توعوية بعنوان "تسبح عخير"، بهدف حثّ المواطنين والمقيمين وأولادهم على الالتزام بشروط وإرشادات السلامة أثناء السباحة، للحدّ من حوادث الغرق مع ازدياد الإقبال على الشواطئ والمسابح خلال فصل الصيف.
أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الثلاثاء على قائمتها للتراث العالمي المعرّض للخطر مدينة صور الفينيقية القديمة في جنوب لبنان التي كانت خلال الأشهر الأخيرة هدفا للقصف الإسرائيلي، وفق ما أعلنت المنظمة على منصة إكس.