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محليات

بري: ترامب يفهمني أكثر من اللبنانيين

2026-07-22 | 06:58
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بري: ترامب يفهمني أكثر من اللبنانيين
بري: ترامب يفهمني أكثر من اللبنانيين

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط" أن "المهم الآن بعد قمة الرئيسين الأميركي دونالد ترامب واللبناني جوزاف عون في واشنطن هو النتائج على أرض الواقع وليس الشكل الذي ظهرت به فقط".

وقال بري": إن العبرة بعد هذا اللقاء هي في تثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات، وهو ما لم يحصل حتى الآن"، مشيراً إلى أن "الانسحاب الذي نفذ من بلدة زوطر الغربية يوم الاثنين، بالكاد يعدُّ انسحاباً، فالبلدة صغيرة جداً ولم تكن محتلة بالكامل، كما أن عمليات التفجير الإجرامية مستمرة بحق المنازل والأحياء المدنية والبنى التحتية، كما الاعتداءات على الأهالي عند أطراف القرى المحتلة مستمرة".

ويرى بري أن نجاح هذه القمة سيكون عبر تحقيق هذه الخطوات. وأضاف: "أنا قلت سابقاً قوموا بإنجازات وحطو على عيني.. وهو ما لم يحصل بعد".

وردًا على سؤال عن انطباعه حول كلام الرئيس الأميركي الذي قال إن بري سينضم إلى المسار عندما يرى التقدم الذي يحققه الاتفاق، فقال ضاحكاً: "يبدو أن ترامب يفهمني أكثر من اللبنانيين".
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