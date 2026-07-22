قوى الأمن تطلق حملة "تسبح عخير"

تطلق #قوى_الأمن الداخلي حملة #تسبح_عخير لحثّ المواطنين والمقيمين وأولادهم على احترام شروط وإرشادات السلامة، للحدّ من حوادث الغرق pic.twitter.com/v5uASiHaJ0
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) July 22, 2026
تطلق #قوى_الأمن الداخلي حملة #تسبح_عخير لحثّ المواطنين والمقيمين وأولادهم على احترام شروط وإرشادات السلامة، للحدّ من حوادث الغرق pic.twitter.com/v5uASiHaJ0
على غرار مضيق هرمز، شكّلت المضائق البحرية حول العالم، منذ القرن السادس عشر، شرايين حيوية للتجارة العالمية، لكنها كانت أيضًا بؤرًا للتنافس والصراعات الجيوسياسية، بحسب أستاذ الجغرافيا في معهد العلوم السياسية في بوردو، سيلفان دوميرغ.