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محليات

قوى الأمن تطلق حملة "تسبح عخير"

2026-07-22 | 07:59
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قوى الأمن تطلق حملة &quot;تسبح عخير&quot;
قوى الأمن تطلق حملة "تسبح عخير"

أطلقت قوى الأمن الداخلي حملة توعوية بعنوان "تسبح عخير"، بهدف حثّ المواطنين والمقيمين وأولادهم على الالتزام بشروط وإرشادات السلامة أثناء السباحة، للحدّ من حوادث الغرق مع ازدياد الإقبال على الشواطئ والمسابح خلال فصل الصيف.

ودعت قوى الأمن الجميع إلى اتباع إجراءات الوقاية وعدم الاستهانة بمخاطر السباحة، ولا سيما مراقبة الأطفال بشكل دائم، والسباحة في الأماكن الآمنة والمخصّصة لذلك، حفاظًا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

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لبنان

قوى الأمن الداخلي

حوادث الغرق

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