قوى الأمن تطلق حملة "تسبح عخير"

على غرار مضيق هرمز، شكّلت المضائق البحرية حول العالم، منذ القرن السادس عشر، شرايين حيوية للتجارة العالمية، لكنها كانت أيضًا بؤرًا للتنافس والصراعات الجيوسياسية، بحسب أستاذ الجغرافيا في معهد العلوم السياسية في بوردو، سيلفان دوميرغ.



