"الأبنية المتصدعة في طرابلس".. على طاولة الرئيس سلام

استقبل الدكتور ، في السرايا الحكومية قبل ظهر ، النائب حيدر ، في حضور رئيس الهيئة للإغاثة العميد بسام نابلسي، وجرى خلال اللقاء بحث في ملف الأبنية المتصدعة في ، بالإضافة إلى الأوضاع العامة في المدينة.