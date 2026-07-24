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محليات

نتائج زيارة سوريا على طاولة الرئيس عون

2026-07-24 | 09:07
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نتائج زيارة سوريا على طاولة الرئيس عون
نتائج زيارة سوريا على طاولة الرئيس عون

كتب وزير الاقتصاد عامر البساط عبر حسابه على " اكس":

"زرتُ اليوم فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحثتُ معه نتائج زيارته إلى واشنطن على الصعيدين السياسي والاقتصادي. كما وضعتُ فخامته في أجواء نتائج زيارتي إلى سوريا، استكمالاً للمسار الذي بدأ مع زيارة دولة رئيس الحكومة، والتي تناولت تعزيز التعاون الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات، ومعالجة الملفات التقنية، وأوضاع المعابر الحدودية. كذلك أطلعتُ فخامته على تطورات المباحثات مع صندوق النقد الدولي، وأبرز نتائج عمل وزارة الاقتصاد، حيث نفّذت فرقنا آلاف الجولات الرقابية، وسطّرت مئات محاضر الضبط، وأحالت مخالفات كبرى إلى القضاء."

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"حزب الله" قرر.. ومهمة الجيش تتقدم!
11:57

"حزب الله" قرر.. ومهمة الجيش تتقدم!

في الجنوب، حيث تتقدم مهمة الجيش اللبناني على الأرض ببطء، تكشف معلومات الجديد أن المؤسسة العسكرية تواصل عملياتها في القرى، وتحديداً في زوطر، حيث لم تُنجز المهمة بعد، مع استمرار رفع الأنقاض والبحث عن جثامين تحت الركام.

11:57

"حزب الله" قرر.. ومهمة الجيش تتقدم!

في الجنوب، حيث تتقدم مهمة الجيش اللبناني على الأرض ببطء، تكشف معلومات الجديد أن المؤسسة العسكرية تواصل عملياتها في القرى، وتحديداً في زوطر، حيث لم تُنجز المهمة بعد، مع استمرار رفع الأنقاض والبحث عن جثامين تحت الركام.

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