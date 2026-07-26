تزوير للمنتجات الغذائية.. أمن الدولة يكشف التفاصيل

أمن الدولة يدهم مستودعاً لتزوير تواريخ صلاحية المنتجات، ويضبط 165 ألف عبوة من مشروبات الطاقة، ويوقف شخصين في المنية – الضنية.#أمن_الدولة_اللبناني#Lebanese_State_Security pic.twitter.com/wleb3ozjQW
— lebanese State Securityالمديرية العامة لأمن الدولة (@statesecuritylb) July 26, 2026
أمن الدولة يدهم مستودعاً لتزوير تواريخ صلاحية المنتجات، ويضبط 165 ألف عبوة من مشروبات الطاقة، ويوقف شخصين في المنية – الضنية.#أمن_الدولة_اللبناني#Lebanese_State_Security pic.twitter.com/wleb3ozjQW
أشار النائب حسن مراد، خلال حفل تخرج طلاب مركز عمر المختار التربوي، إلى أن حفل التخرج ليس مجرد احتفال، بل عرس من أعراس البقاع ولبنان ورسالة أمل للمستقبل.
من داخل أحد المنازل التي كان يستخدمها الجيش الإسرائيلي في بلدة زوطر الغربية، كاميرا "الجديد" ترصد المشاهد والتفاصيل من الداخل، بعد انسحاب القوات من المنطقة.