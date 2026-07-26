سلام من بغداد: نفتح آفاقاً جديدة للتنمية والاستثمار

وقال سلام، في تصريح عقب زيارته إلى ولقائه في رئيس الجمهورية آميدي ورئيس الحكومة علي الزيدي، إنّه سرّ كثيراً بهذه الزيارة وباللقاءات التي عقدها، مشدداً على أهمية توسيع التعاون بين والعراق.

وأشار إلى أنّ التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز القوّة والاستقرار والازدهار المشترك، خصوصاً عندما يقوم على رؤية واضحة تحقق المنافع المتبادلة وتدعم مسارات التنمية المستدامة.

وأكد رئيس الحكومة أنّ لبنان يتطلّع إلى أن يكون شريكاً فاعلاً مع في صياغة المشاريع الإقليمية المشتركة، بما يفتح آفاقاً أمام الاستثمار، ويسهم في دعم النمو والتنمية في البلدين الشقيقين.