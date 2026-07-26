سلام من بغداد: نفتح آفاقاً جديدة للتنمية والاستثمار

وقال سلام، في تصريح عقب زيارته إلى بلاد الرافدين ولقائه في بغداد رئيس الجمهورية نزار آميدي ورئيس الحكومة علي الزيدي، إنّه سرّ كثيراً بهذه الزيارة وباللقاءات التي عقدها، مشدداً على أهمية توسيع آفاق التعاون بين لبنان والعراق.
وأشار إلى أنّ التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز القوّة والاستقرار والازدهار المشترك، خصوصاً عندما يقوم على رؤية واضحة تحقق المنافع المتبادلة وتدعم مسارات التنمية المستدامة.
وأكد رئيس الحكومة أنّ لبنان يتطلّع إلى أن يكون شريكاً فاعلاً مع العراق في صياغة المشاريع الإقليمية المشتركة، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار، ويسهم في دعم النمو والتنمية في البلدين الشقيقين.