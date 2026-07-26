القومي يحيي ذكرى 8 تموز في بعلبك

أحيا الحزب السوري القومي الاجتماعي - منفذيه ذكرى الثامن من تحت عنوان "يوم الفداء ووقفة العز" التي جسّدها مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي انطون في احتفال أقيم في قاعة تموز في بعلبك بحضور نواب سابقون، رجال دين، رؤساء بلديات مخاتير قيادات حزبية وفلسطينية اجتماعية .



والقى منفذ عام قال فيها: "نحن حزبٌ نعمل بالسياسة لما تقتضيه المصلحة الاجتماعية.



ونحن في خضمّ مجتمع الحرب، فإن المواجهة العقائدية تحتم علينا إيصال صوت الناس ومقاربة الواقع الاجتماعي بكل أبعاده وتفسيراته. ويجب علينا، في ظل الحرب الإقليمية المتصاعدة، أن نسلّط الضوء على الواقع الاجتماعي، وأن نقرأ حاجات الناس وآلامهم وتحدياتهم، وأن نعمل على مقاربة الواقع لا بالخطاب وحده، بل بالفعل السياسي والاجتماعي الذي يخدم المجتمع ويحمي مصالحه.



يجب تحريك الحراك، ومطالبة هذه السلطة بتحمّل مسؤولياتها تجاه هذا المجتمع.



وطالب ومجلس الوزراء بإعطاء جميع المواطنين المصنّفين ضمن الأسر الفقيرة الدعمَ اللازم، ودعم الأسر النازحة وتأمين بدل إيواء لها، لأنه حتى الآن لم يحصل الناس على حقوقهم.