القومي يحيي ذكرى 8 تموز في بعلبك

والقى منفذ عام بعلبك حسين الحاج حسن كلمة
قال فيها: "نحن حزبٌ نعمل بالسياسة لما تقتضيه المصلحة الاجتماعية.
ونحن اليوم
في خضمّ مجتمع الحرب، فإن المواجهة العقائدية تحتم علينا إيصال صوت الناس ومقاربة الواقع الاجتماعي بكل أبعاده وتفسيراته. ويجب علينا، في ظل الحرب الإقليمية المتصاعدة، أن نسلّط الضوء على الواقع الاجتماعي، وأن نقرأ حاجات الناس وآلامهم وتحدياتهم، وأن نعمل على مقاربة الواقع لا بالخطاب وحده، بل بالفعل السياسي والاجتماعي الذي يخدم المجتمع ويحمي مصالحه.
يجب تحريك الحراك، ومطالبة هذه السلطة بتحمّل مسؤولياتها تجاه هذا المجتمع.
وطالب الحاج حسن وزارة الشؤون الاجتماعية
ومجلس الوزراء بإعطاء جميع المواطنين المصنّفين ضمن الأسر الفقيرة الدعمَ اللازم، ودعم الأسر النازحة وتأمين بدل إيواء لها، لأنه حتى الآن لم يحصل الناس على حقوقهم.