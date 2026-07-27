مع انتهاء مهامهما.. مرفأ بيروت يكرّم ماغرو وسبورير تقديرًا لدعمهما المستمر

كرّم رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ ، السيد مروان النفّي، الفرنسي في السيد هيرفي ماغرو، ومدير القسم الاقتصادي في السفارة السيد فرنسوا سبورير، بمناسبة انتهاء مهامهما الدبلوماسية في لبنان، وتقديراً لجهودهما المتواصلة في دعم مرفأ بيروت منذ انفجار الرابع من آب 2020، ولمواكبتهما مختلف المبادرات والبعثات الفرنسية التي أسهمت في دعم المرفأ وتعزيز مسيرة إعادة تأهيله وتطويره، فضلاً عن حرصهما الدائم على ترسيخ أواصر التعاون بين مرفأ بيروت والجمهورية الفرنسية.