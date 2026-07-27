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محليات

نشرة الأخبار المسائية من قناة الجديد

2026-07-27 | 12:27
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قبيل جلسة روما: الجيش يبرئ ذمته.. وإسرائيل تتمرّد (المدن)
بحثاً عن سلاح حزب الله.. إصرار إسرائيلي على "حق العودة" (الجمهورية)

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13:04
مصادر دبلوماسية للجديد: مفاوضات روما قد تنجز الترتيبات العسكرية والتقنية النهائية للمناطقِ التجريبية وتمهّد لمراحل لاحقة من الانتشار والانسحاب
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13:03
مصادر دبلوماسية للجديد: مخاوف من جولة تصعيد جديدة تتقدّم على مسار الدبلوماسية في ظل اعتبار إيران أن الولايات المتحدة لم تلتزم بثلاثة ملفات أساسية: لبنان ومضيق هرمز والأموال المحجوزة
13:02
معلومات الجديد: الآلية المطروحة للمنطقة التجريبية لا تلبّي مطالب الجانبين اللبناني والإسرائيلي لناحية السرعة والتنفيذ ما يستدعي تعديلها فيما يعمل الجيش اللبناني بأقصى إمكاناته
12:54
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